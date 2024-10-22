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Нарколог о Глюкозе: «Она не лечится, будут новые наркотические скандалы»

Нарколог Шуров: Глюкоза не боролась с зависимостями, а пересидела скандал дома

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glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Глюкоза (Наталья Ионова) вряд ли обратилась за помощью и лечилась от зависимости. Намного вероятнее, что она пересидела все это дома, поэтому новые скандалы и эксцессы не исключены, заявил 360.ru врач-нарколог Василий Шуров.

«Она, вероятно, нигде не лечилась, дома пересидела ситуацию. Запустили утку, что Глюкоза лечится, хотя на самом деле человек очень активно перевел стрелки на смерть бабушки, что антидепрессанты не те ей выписали», — отметил врач.

По сути, никаких последствий для нее нет, кроме репутационных потерь, из-за чего ситуация может повториться. Шуров сравнил ее с певицей Maxi, заявив, что она также не лечилась — на это идут лишь немногие представители индустрии. Из-за этого заболевание прогрессирует, в итоге человек позволяет себе выйти в состоянии интоксикации на сцену, появиться на людях, объяснил нарколог.

«Так что будем ждать новых эксцессов и историй», — заключил Шуров.

Напомним, в Москве Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Артистке назначили наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей. Штраф певице выписали после того, как в зале аэропорта Шереметьево певица привлекла внимание сотрудника полиции — по визуальным признакам он решил, что звезда находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования Глюкоза отказалась.

А до этого певица спровоцировала скандал, когда чуть не сорвала выступление в Красноярске. Она не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах, сообщалось, что она вышла на сцену в измененном состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что Глюкоза попала в «черный список» артистов из-за скандалов с наркотиками.

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