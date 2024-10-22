«Путь везде закрыт»: отец Фриске о карьере Шепелева

Отец певицы Жанны Фриске (1974-2015) сделал резкое высказывание о карьере телеведущего Дмитрия Шепелева — последнего возлюбленного артистки. Его цитирует издание «Абзац».

Недавно стало известно, что Шепелев больше не будет вести передачу о животных «В кругу друзей» на канале «Россия-1».

«Шепелев никогда нигде не удержится. Ему путь везде закрыт. Очевидно, что он скандальный человек, который не может ужиться вообще ни с кем», — сказал Фриске.

По словам мужчины, певица признавалась ему, что не видит талантов в избраннике.

«Шепелев мечтает попасть на Запад, но его там никто не возьмет. Ему до этого Ольга Орлова помогала с визой в США, а потом он перестал с ней общаться», — отметил он.

Накануне сестра Жанны Фриске показала последнее семейное фото с певицей.

Ранее Шепелев рассказал, как сын забыл свое имя после игр на планшете.