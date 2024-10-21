Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Яковлевой

Представитель НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердил, что актриса Алена Яковлева находится на лечении в хирургическом отделении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находится в хирургическом отделении № 1. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — уточнил представитель медицинского учреждения.

21 октября стало известно, что Яковлеву госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. В этот день в Театре имени Вахтангова должна была пройти творческая встреча с Яковлевой.

«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция», — рассказывала сама актриса.

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