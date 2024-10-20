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Пригожин об иске к сыну Валерии: «Кто-то заинтересован в раздувании вопроса»

Продюсер Пригожин заявил, что вопрос с иском к сыну Валерии закрыт

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «СтарХит» заявил, что иск к сыну певицы Валерии Арсению Шульгину – это гражданско-правовое дело.

Пригожин уточнил, что бизнесмены, кем Шульгин является, часто выясняют гражданско-правовые отношения между собой. Продюсер считает странным делать из этого новость. Он добавил, что сейчас стороны урегулировали спор, а вопрос был закрыт.

«Кто-то заинтересован в раздувании этого вопроса, используя наши имена для громкости», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, в России стоит ввести закон, согласно которому до вынесения судебного решения запрещается озвучивать детали процесса.

20 октября ТАСС сообщил, что предприниматель Валентин Демчук подал иск в Тверской районный суд на сумму свыше $500 тысяч к Арсению Шульгину.

Иск приняли к производству 7 июня текущего года. Отмечается, что рассмотрение иска отложено до конца ноября. Сумма исковых требований несколько раз менялась.

Сын Валерии Арсений Шульгин женат на блогерше Лиане Волковой с 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь.

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