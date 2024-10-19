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Пугачева выложила архивное видео с Владиславом Листьевым

Алла Пугачева опубликовала свое старое интервью на программе «Тема» с Листьевым

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AllaPugachevaOfficial/YouTube

Певица Алла Пугачева опубликовала на своем YouTube-канале свое старое интервью с Владиславом Листьевым в рамках программы «Тема».

Выпуск с исполнительницей вышел в 1993 году, но сейчас она решила напомнить о нем своим поклонникам. На программе Пугачева рассказывала, как с трудом пела гимн СССР перед группой ABBA, поскольку не знала слов. Она признавалась, что сцена вылечила ее душу, научила любить людей, понимать и прощать.

«Если я стану, скажем, не так нужна как певица, а кому-то буду нужна как человек, то я совмещать не буду. Я всем пожертвую ради этого человека», — также рассказывала исполнительница.

В комментариях интернет-пользователи поблагодарили артистку за то, что она решила выложить архивное видео. Поклонники Пугачевой посчитали, что интервью вышло очень «родным и уютным».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России.

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