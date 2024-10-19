Жена Панкратова-Черного о срочной операции артиста: «Бог с вами»

Супруга актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова опровергла информацию о том, что актер перенес срочную операцию на руке. Ее слова передает NEWS.ru.

«Бог с вами. Он работает, у него каждый день спектакли. В самом деле», — прокомментировала жена народного артиста России.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Панкратов-Черный якобы перенес операцию на руке, поскольку у него не разгибались два пальца. Пару месяцев, утверждал канал, артисту якобы придется ходить с разгибательной шиной.

В начале июля ходили слухи, что Панкратова-Черного госпитализировали, так как артист упал в обморок из-за жары. Telegram-канал Mash писал, что у актера якобы выявили поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии.

Однако затем супруга актера Юлия Монахова опровергла новость о госпитализации и отметила, что с мужем «все абсолютно нормально».

В конце февраля Панкратова-Черного выписали из больницы. Его госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Тогда актер поскользнулся и упал, сломав пять ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Ранее сын Ливанова назвал враньем информацию об ухудшении состояния артиста.