Девушка Лиама Пейна прервала молчание после трагедии с экс-солистом One Direction

Возлюбленная экс-солиста One Direction Лиама Пейна, модель Кейт Кэссиди, вышла на связь с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) впервые после трагедии с музыкантом.

Она призналась, что была «в полной растерянности», узнав о кончине избранника, и сообщила, что будет любить Пейна до конца своих дней. Также девушка поблагодарила поклонников «за добрые слова и любовь» и попросила дать ей возможность пережить случившиеся наедине.

«Ничто в последние несколько дней не казалось реальным. <...> Лиам, мой ангел. Ты — мое все. Я хочу, чтобы ты знал, что я любила тебя безоговорочно и полностью», — написала Кэссиди.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на его неадекватное поведение.

Изначально музыкант отдыхал в Аргентине вместе со своей девушкой Кейт Кэссиди, поскольку пара выкладывала совместные фотографии в соцсетях. Однако за несколько дней до трагедии Кэссиди уехала обратно в США.

Ранее фанаты One Direction устроили стихийный мемориал в память о Лиаме Пейне.