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Раскрыто местоположение Пугачевой и Галкина

«КП»: певица Алла Пугачева гуляет по Кипру, пока Галкин находится в США

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alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву заметили на Кипре вместе со своим 11-летним сыном Гарри. Об этом сообщает kp.ru и публикует свежие фото знаменитой семьи.

На снимке исполнительница идет по улице, одетая в короткие белые шорты, белую тунику и черную кепку, а рядом с ней — Гарри в защитном шлеме, который, вероятно, едет на самокате.

Издание подчеркивает, что супруг Примадонны Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сейчас находится не с семьей, поскольку недавно он выходил на связь с поклонниками из США. Он жаловался на ветреную погоду во Флориде, а также рассказывал о своем предстоящем туре по Америке. Стоимость билетов на его выступление за рубежом, отмечает kp.ru, варьируется от 8 до 20 тыс. рублей.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль. Также звездную чету нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. В начале сентября Галкин признавался, что его точное местоположение тяжело раскрыть, потому что он часто летает по миру, бывая и в США, и в Латвии, и Израиле и на Кипре.

Ранее Киркоров рассказал, как поддерживает форму после операции.

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