Шарлот сообщил, что церковь его простила после извинений перед патриархом Кириллом

Певец Эдуард Шарлот заявил, что якобы получил прощение от церкви после июльской публикации видеоизвинения перед патриархом Кириллом и верующими за оскорбление религии. Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

Об этом Шарлот сообщил в рамках судебного разбирательства по уголовному делу против него. Он просил учесть, что получил «положительный ответ» от церкви на свои извинения. При этом музыкант не стал прилагать к своему утверждению какие-либо доказательства.

18 октября стало известно, что самарский областной суд продлил арест певцу Шарлоту до 26 марта 2025 года. На суде музыкант частично признал вину по трем из четырех обвинений, среди них — реабилитация нацизма. Артиста также обвиняют в возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, уничтожении официального документа.

Шарлот привлек внимание правоохранительных органов, разместив в соцсетях видеоролики, в которых он сжег на камеру российский паспорт, выступил против военной операции на Украине, прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла и крест с распятием Иисуса Христа.

23 июля Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов.

Ранее популярная актриса рассказала о последствиях марафона Блиновской.