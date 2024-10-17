В сети раскритиковали Юру Борисова в образе Пушкина

Вышел трейлер мелодрамы «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Видео опубликовал Telegram-канал «Кинопоиск | Новости».

Интернет-пользователи уже посчитали новый проект неудачным, раскритиковав в комментариях костюмы и подбор актеров.

«При всем уважении к Борисову, какой-то лютый мискаст с Пушкиным»; «Актер безусловно отличный, но это даже не близко должный образ Александра Сергеевича»; «Мне одной тут Юра Борисов больше Хита Леджера напомнил?»; «Авторы вообще не утруждают себя передачей духа николаевской эпохи, у них какая-то смесь викторианской эпохи и модерна», — написали под постом.

Премьера фильма «Пророк. История Александра Пушкина» состоится 14 февраля 2025 года. Мелодрама расскажет о жизни Александра Пушкина с лицейских лет до момента роковой дуэли. Создатели планируют показать классика «таким, каким его не знал никто».

В мае Борисов признавался, что стремился сыграть на Пушкина как «живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым». Актер рассказывал также, что сценарий проекта не раз приходилось переписывать, так как менялась информационная повестка в мире, а сценарий случайным образом перекликался с реальностью.

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