Член СПЧ о выходе Михаила Ефремова по УДО: «Давно полагается»

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что осужденному актеру Михаилу Ефремову «давно полагается» условно-досрочное освобождение (УДО). Ее слова передает «Лента.ру».

«То есть он уже сейчас может освободиться. Непонятно, почему затягивали с этим», — отметила правозащитница.

По словам Меркачевой, заслуженный артист России уже отбыл больше половины срока наказания. Минимальный срок для подачи УДО в случае актера, уточнила член СПЧ, составляет не меньше половины срока. Ефремов находится в заключении больше трех лет и восьми месяцев при наказании в семь с половиной лет.

«Я считаю, что в случае с Михаилом Ефремовым нет никаких препятствий для того, чтобы его освободить», — подчеркнула Меркачева.

До этого Юрий Падалко подтверждал, что документы для освобождения Ефремова по УДО готовятся. Тогда же адвокат сообщал, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких и чувствует себя не лучшим образом в колонии.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее УФСИН отреагировало на новость об ухудшении здоровья Ефремова в колонии.