Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Член СПЧ о выходе Михаила Ефремова по УДО: «Давно полагается»

Правозащитница Меркачева заявила, что Ефремов может выйти по УДО уже сейчас

close
РИА «Новости»

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что осужденному актеру Михаилу Ефремову «давно полагается» условно-досрочное освобождение (УДО). Ее слова передает «Лента.ру».

«То есть он уже сейчас может освободиться. Непонятно, почему затягивали с этим», — отметила правозащитница.

По словам Меркачевой, заслуженный артист России уже отбыл больше половины срока наказания. Минимальный срок для подачи УДО в случае актера, уточнила член СПЧ, составляет не меньше половины срока. Ефремов находится в заключении больше трех лет и восьми месяцев при наказании в семь с половиной лет.

«Я считаю, что в случае с Михаилом Ефремовым нет никаких препятствий для того, чтобы его освободить», — подчеркнула Меркачева.

До этого Юрий Падалко подтверждал, что документы для освобождения Ефремова по УДО готовятся. Тогда же адвокат сообщал, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких и чувствует себя не лучшим образом в колонии.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

Ранее УФСИН отреагировало на новость об ухудшении здоровья Ефремова в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами