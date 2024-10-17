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Солиста группы «Отпетые мошенники» госпитализировали в Москве

Mash: в Москве госпитализировали солиста группы «Отпетые мошенники» Богомазова

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garik_bogomazov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Солист группы «Отпетые мошенники» Игорь «Гарик» Богомазов попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Богомазову стало плохо после пневмонии. Артист жаловался на слабость и артериальное давление. Врачи обнаружили у певца артрит и подагру.

Игорь «Гарик» Богомазов создал группу «Отпетые мошенники» с Сергеем Амораловым и Вячеславом Зинуровым (Том Хаос) в 1996 году. В составе группы он получил премии «Золотой граммофон», «Песня года» и «Стопудовый хит». В 2011 году артист покинул коллектив. Аморалов и Том Хаос объясняли его уход проблемами с алкоголем.

4 октября стало известно о госпитализации народного артиста России Александра Збруева. Супруга актера заявила, что ему дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу. 7 октября агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком» сообщило, что Збруев находится на плановом лечении. Врачи не обнаружили у артиста серьезных патологий.

Ранее директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Збруева.

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