Shaman резко ответил Собчак и Милонову из-за водки «Я русский»

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) резко ответил на критику из-за желания зарегистрировать собственный бренд водки под названием «Я русский». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что как автор и исполнитель просто хочет «защитить свои права».

«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку [Ксению] Собчак и депутата [Виталия] Милонова я не собираюсь», — отметил певец.

Он подчеркнул, что считает «раздутым на пустом месте скандалом» критику его желания подать документы на регистрацию своего бренда.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил возмущение намерением исполнителя, пишут «Известия».

Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что «хайпануть на квасном патриотизме» — это «странно с такой биографией». Затем она прокомментировала и последнее заявление артиста словами: «Умненькая бывшая по старой памяти помогла ответ сочинить, так вижу», вероятно имея ввиду экс-супругу певца — топ-менеджера компании «Мегафон» Елену Мартынову.

В среду, 16 октября, Shaman подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь.

Ранее Дронов официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой.