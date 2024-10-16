Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Shaman резко ответил Собчак и Милонову из-за водки «Я русский»

Shaman заявил, что не собирается спаивать Собчак и Милонова водкой «Я русский»

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) резко ответил на критику из-за желания зарегистрировать собственный бренд водки под названием «Я русский». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что как автор и исполнитель просто хочет «защитить свои права».

«И, конечно же, никакой водкой «Я русский» спаивать журналистку [Ксению] Собчак и депутата [Виталия] Милонова я не собираюсь», — отметил певец.

Он подчеркнул, что считает «раздутым на пустом месте скандалом» критику его желания подать документы на регистрацию своего бренда.

Ранее депутат Виталий Милонов выразил возмущение намерением исполнителя, пишут «Известия».

Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что «хайпануть на квасном патриотизме» — это «странно с такой биографией». Затем она прокомментировала и последнее заявление артиста словами: «Умненькая бывшая по старой памяти помогла ответ сочинить, так вижу», вероятно имея ввиду экс-супругу певца — топ-менеджера компании «Мегафон» Елену Мартынову.

В среду, 16 октября, Shaman подал две заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Под этим брендом по первой заявке артист сможет производить и продавать алкоголь.

Ранее Дронов официально развелся с топ-менеджером компании «Мегафон» Еленой Мартыновой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами