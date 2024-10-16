Канье Уэст пустил слух о разводе с Цензори, чтобы отвлечь от судебного иска

Рэпер Канье Уэст спровоцировал слух о разводе с Бьянкой Цензори, чтобы отвлечь от поданного против него иска бывшей помощницей Лорен Пишоттой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров.

По версии источника, Уэст боялся, что обвинения Пишотты поставят его в один ряд с рэпером Пи Дидди, который сейчас находится под арестом из-за обвинений в насилии и домогательствах. В иске экс-ассистентка заявляла, что супруг Цензори «накачал» ее наркотиками и изнасиловал на вечеринке вместе с Пи Дидди.

«Этот рекламный трюк был способом затмить детали ужасающего судебного процесса», — заявил источник.

Недавно Пишотта дополнила свои обвинения против Канье Уэста, сообщив в иске, что офис музыканта превращали в «сексуальную игровую площадку». Бьянку Цензори бывшая помощница назвала организатором секс-вечеринок и «координатором оргий». Она заявила, что девушка охотно участвовала в «извращенных сексуальных фантазиях» мужа.

Также экс-ассистентка Канье Уэста рассказала, что у рэпера был «фетиш на матерей своих жертв» — в том числе Бьянки Цензори. В 2022 году рэпер отправлял Пишотте скриншот переписки с женой, в которой сообщал ей, что хочет заняться сексом с ее матерью.

Согласно материалам дела, он спросил экс-помощницу: «Должен ли я добавить, что хочу, чтобы она смотрела, как я занимаюсь сексом с ее матерью?»

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