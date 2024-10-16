Стало известно, когда вернется к работе победивший рак Кушанашвили

Продюсер и близкий друг Отара Кушанашвили Табриз Шахиди заявил, что шоумен может вернуться к работе уже 1 ноября. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Сейчас, добавил Шахиди, телеведущий проходит реабилитацию на дому. 1 октября Кушанашвили успешно прооперировали в Москве. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике.

14 октября Кушанашвили сообщил в Telegram-канале об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком. Телеведущий признавался, что за время болезни сблизился с певцом Валерием Меладзе, который часто интересовался его здоровьем.

Также шоумен сообщил о желании приступить к съемкам YouTube-программы «КАКОВО?!». Он хочет доказать себе, что «по-прежнему №1».

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее сообщалось, что Витас едва не ослеп из-за серьезных проблем со здоровьем.