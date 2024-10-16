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Хирург Хайдаров рассказал, как подружился с Киркоровым

Хирург Хайдаров назвал певца Киркорова хорошим и отзывчивым человеком

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал о том, как подружился с Филиппом Киркоровым. Его цитирует портал «Страсти».

По словам врача, с Киркоровым они дружат семьями — ходят друг к другу в гости, проводят вместе выходные, часто видятся. В певце его привлекли личные качества.

«Наша дружба возникла сама собой. Могу сказать, что он очень хороший, отзывчивый человек и товарищ, который всегда поможет и поддержит», — сказал Хайдаров.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. Кроме Киркорова, пластику у него делали Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе. Киркоров встал на защиту специалиста.

Накануне Киркоров и певица Слава помирились после скандала с пластикой.

Ранее Григорий Лепс грубо прервал концерт в Красноярске из-за фонарика.

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