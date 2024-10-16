Григорий Лепс грубо прервал концерт в Красноярске из-за фонарика

Певец Григорий Лепс прервал концерт в Красноярске из-за фонарика в телефоне фанатки. Об этом сообщила посетительница изданию NGS24.ru.

Во время выступления Лепс резко перестал исполнять песню «Завтра» и потребовал от фанатки убрать телефон с включенным фонариком. «Убирай, убирай, свет убирай», — говорил он возмущенным тоном, показывая пальцем на женщину в зале.

Собеседница NGS24.ru возмутилась, что потратила на концерт 8,5 тыс. рублей, но не получила удовольствия от посещения.

«Хотелось встать и выйти. Благо, это было сказано не мне. Наверное, я бы вышла из этого зала. Это неприятно, мерзко, противно», — отметила посетительница.

Также женщина уточнила, что на концерте не было запрета на съемку. Она заявила, что больше не будет ходить на концерты Лепса, поскольку считает его поведение «выше края».

Однако часть интернет-пользователей встала на защиту певца, отметив, что он попросил выключить только фонарик, а не убрать телефон.

«Вероятно, фонарик мешает — на некоторых телефонах светит довольно ярко»; «Это, конечно, надо додуматься светить в лицо фонарем постороннему человеку. Написано было в правилах или нет — неважно»; «Согласна с замечанием артиста, светить в упор фонариком с первого ряда, та еще наглость», — написали в соцсетях.

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