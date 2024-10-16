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Сценарист «Слова пацана» захотел экранизировать историю выжившего в Охотском море

Сценарист Золотарев рассмотрит историю выжившего в Охотском море для экранизации

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МЧС России

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев захотел экранизировать историю выжившего в Охотском море туриста Михаила Пичугина. Его цитирует 360.ru.

«Я рассматриваю эту историю для возможной экранизации», — рассказал Золотарев.

Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. У путешественников с собой была теплая одежда, спасательные жилеты, фальшфейеры, а также небольшой запас еды и 20 л питьевой воды.

Единственного выжившего, который два месяца дрейфовал в лодке в Охотском море, спасли рыбаки на судне «Ангел». Пострадавший в тяжелом состоянии. Он рассказал, что у лодки заглох мотор, из-за чего она потеряла управление.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что спасенного в Охотском море мужчину могут заключить под стражу.

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