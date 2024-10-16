Джареду Лето предложили выступить в России и отдать деньги с концерта на нужды СВО

Председатель движения «Ветераны России» и доброволец СВО Ильдар Резяпов предложил солисту группы 30 Seconds to Mars Джареду Лето выступить в России с гуманитарной миссией. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом SHOT.

По мнению Резяпова, все заработанные средства с концерта Лето стоит отдать на нужды фронта – на покупку дронов, снаряжения и оборудования для российских бойцов. Он считает, что такой поступок будет достойным жестом солидарности и поддержки. Резяпов отметил, что представители «Ветеранов России» направили предложение Лето и его команде.

«Мы приветствуем желание иностранных артистов, таких как Джаред Лето, вернуться к российской аудитории, но считаем, что в нынешних условиях необходимо проявить понимание и уважение к нашим реалиям. Концерты и шоу-программы, которые требуют огромных расходов, выглядят неуместно, когда многие из наших соотечественников продолжают жертвовать на поддержку СВО», — отметил председатель движения.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Ранее Джареду Лето предложили 100 млн рублей за концерт в России.