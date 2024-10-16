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Провалы в памяти, обмороки: стало известно об ухудшении самочувствия Федосеевой-Шукшиной

Mash: состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной ухудшилось, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, 86-летней народной артистке РСФСР стал хуже из-за последствий инфаркта — она якобы жалуется на провалы в памяти и обмороки, которые участились после инсульта.

Также в сентябре актриса упала с лестницы дома и ударилась головой, после чего стала жаловаться на плохую память, слабость в ногах и трудности при ходьбе. Медики порекомендовали ей отдых в санатории, куда Федосеева-Шукшина отправится в ближайшее время.

Представители звезды не комментировали сообщения об изменении ее самочувствия.

В 2023 году актриса перенесла инсульт и операцию по установке электрокардиостимулятора, сейчас она нуждается в уходе.

Накануне адвокат Юлия Вербицкая сообщила, что Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя плохо из-за конфликта с дочерью Марией.

Ранее стало известно о раке у Василия Ливанова.

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