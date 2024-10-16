Алана Мамаева осудила измену Natan с Лерчек в шоу «Звезды в джунглях»

Модель и телеведущая Алана Мамаева осудила в беседе с Woman.ru поведение певца Natan (Натана Мирова).

Мамаева отметила, что участники шоу «Звезды в джунглях» попали в сложную ситуацию – они испытывали голод и проходили трудные испытания. Подобные трудности их сплотили. Однако, по мнению телеведущей, это не повод для того, чтобы переступать моральные принципы.

«В первую очередь у меня вопрос к Натану, почему он так себя вел, зная, что мы 24/7 под камерами? Конечно, я не одобряю и даже в какой-то степени осуждаю происходящее, а подробности вы увидите в новых выпусках», — заявила модель.

11 октября СМИ опубликовали видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости страстно целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях».

По словам Natan, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Он сообщил, что приложит все усилия, чтобы сохранить семью.

Ранее певица Катя Лель призналась, что знала об изменах бывшего мужа.