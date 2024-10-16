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«Восемь ампул зашито»: Шура рассказал о борьбе с зависимостями

Певец Шура рассказал, что избавился от зависимостей благодаря подшивке ампул

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Личный архив Шуры

Певец Шура рассказал, что избавился от алкогольной и наркотической зависимостей благодаря подшивке ампул. Его цитирует «Пятый канал».

Лекарственные вещества, которые вживляли артисту, не совместимы с алкоголем и наркотиками.

«У меня в попе восемь ампул зашито от всех дел, от алкоголя, от наркотиков. Неизвестно, как они работают, но мне хватало на год, на полтора», — вспоминает певец.

Развитие у себя онкологического заболевания Шура также связывает с приемом наркотиков.

«Онкология была дана Господом, ну неважно, кто там наверху, за то, что хреначил не в коня корм. По головам ходил, людей не ценил», — уверен он.

В начале 2000-х Шуре диагностировали четвертую стадию рака яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

Шура также рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». По словам музыканта, многие в его окружении хотели привить ему потребность выступать под веществами. Сейчас он избавился от зависимости.

Ранее Шура раскрыл свое отношение к пластике.

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