Жена Ливанова сообщила о самочувствии мужа после выписки

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена в беседе с РЕН ТВ подтвердила выписку мужа.

Ливанова рассказала, что актер находится дома и восстанавливается.

«Всё идет хорошо, как следует. Врачи не говорят, а назначили лекарства, назначили лечение и так далее, и тому подобное», — рассказала супруга актера.

15 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Василия Ливанова выписали из больницы. По данным издания, артист проходит амбулаторное лечение дома.

Ливанов находился в нейрореанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с ишемическим инсультом (инфаркт головного мозга) и провели операцию. 5 октября 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

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