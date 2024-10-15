Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Саша Зверева ругала себя за то, что бросила семью ради шоу

Певица Саша Зверева назвала реалити-шоу «Звезды в джунглях» кошмаром

close
Саша Зверева/Вконтакте" class="item-image" loading="lazy">
Саша Зверева/Вконтакте

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева призналась, что с трудом решилась на участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее слова передает «СтарХит».

По словам исполнительницы, она внутренне рыдала и ругала себя за то, что «бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар». Для Зверевой самым непростым на проекте оказалось ожидание следующего дня и испытаний, которые организаторы приготовили участникам.

Также певица возмутилась, что члены ее команды воспринимали установку артистки «не есть дрянь» как слабость. Однако, призналась певица, ей удалось выстроить хорошие отношения с остальными участниками. Она отметила, что быстро выстроила эмоциональный портрет каждого члена команды.

«Я — человек из огромной семьи, для меня умение уживаться и договариваться, подстраиваться, чтобы избежать конфликтов», — подчеркнула Зверева.

Исполнительница хита «Солнышко в руках» с 2015 года живет в США. Зверева уехала из России после развода с отцом среднего сына Дмитрием Алмазовым. Артистка воспитывает четверых детей.

Ранее Хилькевич раскрыла реакцию дочерей на появление сестры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами