Саша Зверева ругала себя за то, что бросила семью ради шоу

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева призналась, что с трудом решилась на участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях». Ее слова передает «СтарХит».

По словам исполнительницы, она внутренне рыдала и ругала себя за то, что «бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар». Для Зверевой самым непростым на проекте оказалось ожидание следующего дня и испытаний, которые организаторы приготовили участникам.

Также певица возмутилась, что члены ее команды воспринимали установку артистки «не есть дрянь» как слабость. Однако, призналась певица, ей удалось выстроить хорошие отношения с остальными участниками. Она отметила, что быстро выстроила эмоциональный портрет каждого члена команды.

«Я — человек из огромной семьи, для меня умение уживаться и договариваться, подстраиваться, чтобы избежать конфликтов», — подчеркнула Зверева.

Исполнительница хита «Солнышко в руках» с 2015 года живет в США. Зверева уехала из России после развода с отцом среднего сына Дмитрием Алмазовым. Артистка воспитывает четверых детей.

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