Хилькевич раскрыла реакцию дочерей на появление сестры: «Не отходили от кроватки»

Актриса Анна Хилькевич призналась на шоу «УТРО.ТНТ», что стала меньше заморачиваться и легче относиться к материнству после рождения третьего ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Чем больше спокойствия будет внутри у самой мамы, тем легче ребенку. С первым ребенком у меня была очень высокая тревожность, со вторым меньше, а с третьим у меня тревожности вообще нет и ребенок максимально спокоен», — поделилась она.

Хилькевич заявила, что самое главное для матери — чувствовать малыша. Тогда, считает артистка, материнство будет «намного проще и легче». Также звезда «Универа» рассказала, что ее старшие дочери — Арианна и Анна-Мария — не могли наглядеться на сестру.

«Сначала испугались, разволновались. Миллион эмоций. Они не отходили от кроватки и не давали мне укладывать ее спать», — вспомнила артистка.

Звезда «Универа» призналась, что скучает по коллегам и работе в студии «УТРО.ТНТ». Она не стала раскрывать, когда вернется на проект, отметив, что у нее есть «обязательства перед маленьким человечком». При этом звезда пообещала приехать на шоу вместе с дочерью.

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Мартиросяна. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов.

Анна Хилькевич вышла замуж за Мартиросяна в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Ранее сообщалось, что экс-участница «Фабрики звезд» впервые станет матерью.