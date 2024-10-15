Деми Мур вспомнила, как навещала с внучкой тяжелобольного Брюса Уиллиса

Актриса Деми Мур призналась, что ее бывший муж Брюс Уиллис находится в стабильном состоянии на фоне болезни. Ее слова передает People.

Она призналась, что пару дней назад навещала звезду «Крепкого орешка» со своей годовалой внучкой Луэттой, которую ей и Уиллису подарила их дочь Румер. Знаменитость добавила, что приняла болезнь экс-супруга и не держится за то, «что было». Также звезда порадовалась, что у нее есть возможность делиться с мужем «всем, что есть».

20 июля сообщалось, что Деми Мур поклялась оставаться рядом с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. Издание In Touch со ссылкой на инсайдера сообщало, что знаменитость видится с актером минимум раз в неделю. По словам источника, Мур «никогда не оставит и не подведет» экс-супруга.

В феврале 2023 года семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Деми Мур родила троих дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

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