Режиссер Геворкян пострадал при падении декоративной платформы на съемках

Режиссер Карен Геворкян пострадал в результате падения части декоративной платформы во время съемок фильма «Василий Теркин», он не получил серьезных травм. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что всего с платформы упали около 30 человек, включая несовершеннолетних детей. Пострадали минимум 15 человек, у большинства переломы ног.

Фильм снимался на территории воинской части. Там был сделан деревянный настил, который не выдержал большого количества людей.

Днем в воскресенье, 13 октября, Telegram-каналы сообщили, что в Ленинградской области во время съемок фильма «Василий Теркин» рухнул пол декоративного вагона, пострадали люди, они были доставлены в больницы. Инцидент произошел на одном из полигонов Толмачевского поселения в Лужском районе. ЧП произошло на съемках нового фильма 83-летнего режиссера Карена Геворкяна, сегодня был последний день съемок.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».