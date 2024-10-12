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СМИ сообщили, что у Василия Ливанова мог повредиться мозг из-за нарушения кровоснабжения

Mash: актера Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время

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Максим Блинов/РИА Новости

Народного артиста РСФСР Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал добавляет, что 89-летний артист по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него спутанное сознание.

По информации Mash, врачи не исключают, что у Ливанова может быть поврежден мозг из-за нарушения кровоснабжения и недостатка кислорода. У актера могла развиться дисциркуляторная энцефалопатия. Однако диагноз пока под вопросом.

Также, заявляет Mash, врачи начали давать Ливанову сильнодействующий антибиотик на фоне угрозы получения внутрибольничной инфекции. Состояние актера оценивается как средней тяжести.

11 октября супруга Василия Ливанова сообщила об улучшении состояния здоровья мужа. Она заявляла, что актер находится в стабильном состоянии.

До этого в НИИ имени Склифосовского заявляли, что состояние Ливанова продолжает ухудшаться, он находится в реанимации.

10 октября СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи отмечали, что состояние пациента ухудшается с каждым днем.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

Ранее стало известно о состоянии Александра Збруева после госпитализации.

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