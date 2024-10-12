Стало известно о состоянии Александра Збруева после госпитализации

Госпитализированный народный артист РСФСР Александр Збруев чувствует себя хорошо, смеется и улыбается. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, актера «Ленкома» выпишут на следующей неделе и он сможет начать подготовку к спектаклям. Директор театра Марк Варшавер рассказал изданию, что Збруева ежедневно навещает в больнице главный администратор «Ленкома».

Спектакли с участием Збруева не намерены отменять. Предполагается, что актер сможет выйти на сцену уже 22 октября в постановке «Вишневый сад».

7 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра «Ленком» сообщал, что Александр Збруев находится на плановом лечении. Врачи не обнаружили у артиста серьезных патологий.

Однако до этого Life со ссылкой на SHOT рассказывал о якобы обнаруженном у звезды «Большой перемены» неопасном для жизни поражении головного мозга. Предполагалось, что заболевание могло быть последствием перенесенного артистом инсульта.

О том, что Збруева экстренно госпитализировали, стало известно 4 октября. Супруга актера заявляла, что артисту дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу.

Ранее звезда «Индианы Джонс» вспомнил, как отрезал себе часть пальца.