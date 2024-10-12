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«Голыми ягодицами крутят»: тюменцы ушли с концерта SOPRANO Турецкого в гневе

72.ru: жители Тюмени ушли с концерта арт-группы SOPRANO из-за вызывающих нарядов

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Телеграм-канал «SOPRANO ТУРЕЦКОГО»

Часть зрителей покинула тюменскую филармонию, возмутившись нарядами артисток арт-группы SOPRANO Турецкого на концерте. Об этом сообщает 72.ru со ссылкой на очевидцев.

Разгневанная женщина заявила изданию, что на подобные шоу можно смотреть только «молоденьким мальчикам». Она уточнила, что имела в виду именно смотреть, а не слушать.

«Они там Мурку поют. Мурку поют! В блестящих платьях голыми ягодицами крутят. Орут, верещат. И все время спинами стоят к зрителям. Декольте до колен», — возмутилась очевидица.

По словам женщины, рядом с ней на концерте сидела мать. Она пришла туда вместе с сыном, так как мальчику дали бесплатный билет в музыкальной школе. Возмущенная тюменка подытожила, что SOPRANO Турецкого нужно «петь в кабаках», а не «позорить филармонию».

SOPRANO Турецкого — женский вокальный коллектив, который создал народный артист РФ Михаил Турецкий. Концерт в Тюмени проходил в рамках празднования 15-летия коллектива. На сайте арт-коллектив уверяет, что их слушателей «ждут новые авторские композиции, мировые хиты, романтические баллады, проникновенный фолк, бодрящий джаз, арии из мюзиклов и многое другое».

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