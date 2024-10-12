В Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин на концерте «Океана Эльзы»

После облавы на мужчин во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве, которую устроили сотрудники полиции и ТЦК (территориальных центров комплектования, т.е. военкоматов), зрители начали массово перепродавать билеты на другие выступления рок-группы. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, проверять документы у мужчин «полсотни военкомов» начали перед концертом во Дворце спорта. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!». О начале облавы стало известно около 21:30, в 23:00 она еще продолжалась.

На этом фоне в городе Ровно на западе Украины в рамках «контрразведывательных мероприятий» начались проверки военнообязанных в торговых центрах. Служба безопасности Украины вместе с Нацполицией, Нацгвардией и «другими составляющими Сил обороны» организовали мероприятия для предотвращения и нейтрализации угроз разведывательно-подрывной деятельности против республики. При этом жители города рассказали о перекрытых выездах в некоторые торговые центры и проверке учетных документов у всех посетителей, продавцов, сотрудников складов и посетителей санузлов мужского пола.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 7 августа 2024 года мобилизацию и военное положение в республике в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Одессе попытались мобилизовать машиниста движущегося трамвая.