В Германии госпитализировали 18 человек после посещения откровенной оперы

В Германии 18 человек затошнило после посещения оперы «Санкта» с обилием откровенных сцен в театре в Штутгарде. Об этом пишет The Guardian.

Сообщается, что 18 зрителям потребовалась помощь врача из-за сильной тошноты, причем части из них — на следующий день после спектакля. Создатели оперы заявили, что в описании к спектаклю содержались предупреждения о провокациях, и зрители знали, на что шли.

Во время сеанса зрители могли наблюдать несимулированный половой акт, экскременты, проведение пирсинга и кровотечение, в том числе, настоящую кровь.

Автором постановки стала танцовщица Флорентина Хольцингер. Сюжет спектакля основан на провокационной идее Пола Хиндемита, который в 1920-е годы написал оперу «Санкта Сюзанна» о монахине, которая испытала влечение к образу спасителя, что весьма открыто демонстрируется в ходе спектакля, а затем раскаялась и попросила других монахинь похоронить ее заживо.

До этого немецкий канал отменил шоу «Что в коробке» из-за шутки ведущего о паралимпийцах. После скандала ведущий извинился, заявив, что при создании этой шутки консультировался с паралимпийцами и другими юмористами. Однако, несмотря на публичные извинения, руководство телеканала приняло решение не выпускать шоу в эфир.

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