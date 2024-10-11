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Сына продюсера Виктора Цоя оштрафовали за езду без прав

Сын продюсера Юрия Айзеншписа оштрафован на 30 тыс. рублей за езду без прав

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Телеграм-канал «Mash»

Сына известного музыкального продюсера Юрия Айзеншписа Михаила оштрафовали на 30 тыс. рублей за езду без водительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 31-летний мужчина сел за руль 21 августа. Ему запретили ездить на автомобиле еще год назад, однако в августе 2024 года Айзеншписа-младшего арестовывали за вождение машины в пьяном виде.

У наследника Айзеншписа есть судимость за хранение наркотиков. В 2014 году у него изъяли 1,5 грамма кокаина и чемодан с деньгами.

Кроме того, подчеркивает Mash, у мужчины имеется долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 75 тыс. рублей.

С декабря 1989 года до августа 1990-го Юрий Айзеншпис был директором и продюсером группы «Кино». Он также известен как директор Димы Билана и продюсер Кати Лель.

Недавно стало известно, что на машину Григория Лепса выписали почти 800 штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составляет более 552 тыс. рублей. В основном это нарушения, связанные с неоплатой парковки и превышение скорости.

Ранее стало известно, что процесс по иску Долиной о продаже квартиры начался в закрытом режиме.

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