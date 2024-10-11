Сын Сергея Жукова о коллективе «Руки Вверх!»: «Не просто группа, а семья»

Сын Сергея Жукова Энджел признался, что с малых лет слушал группу «Руки Вверх!» и буквально «жил» на песнях коллектива. Об этом он сообщил на шоу «ОК на связи!».

«Руки Вверх!» — это для меня не просто легендарная группа, это для меня просто семья в первую очередь», — пояснил 14-летний Жуков-младший.

Энджел сыграл своего отца в фильме «Руки Вверх!», который вышел в российский прокат 10 октября. Юный актер предстал на большом экране в образе Сергея Жукова в детстве. Жуков-младший признался, что когда читал сценарий, то у него возникали вопросы к отцу относительно реальности происходящего.

«Было много моментов, когда по сценарию был какой-то момент и я спрашивал: «Пап, нет, ну такого не может быть». Он такой: «Да, сынок, было, было дело», — поделился он.

Также артист вспомнил, что ему было интересно слушать, как сценарий читал его отец. Он признался, что наблюдал за родителем, «не отрывая глаз». Как рассказал Энджел, родитель старался при работе над фильмом сохранять профессиональные отношения с сыном. Иногда он подсказывал ему, как лучше сыграть, но в некоторые моменты у артиста накатывала слеза.

9 октября Сергей Жуков говорил, что в фильме «Руки Вверх!», который выйдет в прокат 10 октября, раскроют секреты многих песен группы. По его словам, в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрителям покажут «мужскую историю Золушки», сказал Жуков.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, как он отдыхает от съемок.