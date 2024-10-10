Звезда «Властелина колец» раскрыл секрет Гэндальфа

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил, что взял за основу голос и манеры Дж. Р. Р. Толкина при работе над ролью Гэндальфа во «Властелине колец». Об этом артист сообщил Entertainment Weekly.

«Мы нашли запись, на которой Толкин читает «Хоббита». Было очень полезно услышать его прокуренный голос. Очень английский и весьма профессорский, ведь он был университетским преподавателем», — сообщил актер.

По словам Маккеллена, его вдохновило чтение Толкина: писатель не так хорошо играл, но передал свое видение персонажей. Актер признался, что думал об авторе каждый раз, когда надевал костюм мага.

Также звезда «Властелина колец» признался, что не был готов к той публичности, которую ему принес Гэндальф. В 2022 году артиста номинировали на премию «Оскар» за роль второго плана в картине «Властелин колец: Братство кольца».

«Я довольно застенчивый человек. Но теперь я могу зайти в комнату с незнакомцами, в которой обязательно найдется хотя один человек, желающий поговорить с Гэндальфом», — отметил Маккеллен.

В начале сентября актер рассказывал, что может вновь сыграть Гендальфа в спин-оффе экранизаций книг Джона Толкина «Властелин колец: Охота на Голлума». Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Ранее СМИ сообщили, когда выйдет следующий фильм от режиссера «Оппенгеймера».