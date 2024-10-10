К 100-летию «Кукрыниксов» покажут масштабную выставку

В Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» стартует 1 ноября выставка «Кукрыниксы», посвященная 100-летию образования союза художников-карикатуристов. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

Москвичам покажут 314 предметов, которые находились в собраниях частных музеев и коллекций по всей России. Некоторые работы массовый зритель увидит впервые.

Создатели сообщают, что это будет первый настолько масштабный проект после прижизненной выставки «Кукрыниксов» 1977 года. Также организаторы напоминают, что имя «Кукрыниксы» стало не только коллективным псевдонимом художников, но и символом жанра политической карикатуры.

«По карикатурам «Кукрыниксов» можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов», — сказано в пресс-релизе.

Экспозиция разместится в 10 залах, посвященных различным периодам творчества художников: 20-30-ые годы, Великая Отечественная война и Нюрнбергский процесс, холодная война и так далее.

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