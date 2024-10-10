Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К 100-летию «Кукрыниксов» покажут масштабную выставку

В Москве откроется выставка со свыше 314 предметами «Кукрыниксов» в ноябре

close
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

В Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО» стартует 1 ноября выставка «Кукрыниксы», посвященная 100-летию образования союза художников-карикатуристов. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы.

Москвичам покажут 314 предметов, которые находились в собраниях частных музеев и коллекций по всей России. Некоторые работы массовый зритель увидит впервые.

Создатели сообщают, что это будет первый настолько масштабный проект после прижизненной выставки «Кукрыниксов» 1977 года. Также организаторы напоминают, что имя «Кукрыниксы» стало не только коллективным псевдонимом художников, но и символом жанра политической карикатуры.

«По карикатурам «Кукрыниксов» можно изучать историю советского государства от его становления до 1980-х годов», — сказано в пресс-релизе.

Экспозиция разместится в 10 залах, посвященных различным периодам творчества художников: 20-30-ые годы, Великая Отечественная война и Нюрнбергский процесс, холодная война и так далее.

Недавно стало известно, что в Москве пройдет выставка молодых художников в паркинг-галерее «Зарядье». Масштабная междисциплинарная экспозиция соберет дипломные работы авторов, окончивших в этом году столичные художественные и архитектурные вузы.

Ранее стало известно, что нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами