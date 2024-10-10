Со счетов Блиновской сняли арест ради погашения миллиардного долга

Суд снял арест с нескольких счетов блогерши Елены Блиновской, чтобы «королева марафонов» смогла оплатить часть миллиардного долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, в ближайшее время знаменитость направит 97 млн рублей, которые имеются на тех счетах, на погашение долга. На данный момент задолженность блогерши составляет 1 млрд 155 млн 117 тыс. 780 рублей.

Блиновскую задержали в 2023 году, с 22 января 2024-го она находится в СИЗО. Прокуратура обвиняет «королеву марафонов» в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей.

В начале октября Life со ссылкой на SHOT сообщал, что суд снял арест с квартиры Блиновской, чтобы она могла частично погасить свой долг. Отмечалось, что с вырученных за квартиру денег в счет погашения основного долга блогерши пойдут 30 млн рублей, за пени — 60 млн рублей.

Последнее заседание с участием Блиновской состоялось в Московском городском суде 2 октября. Инстанция рассмотрела апелляционную жалобу «королевы марафонов», касающуюся продления ареста на ее имущество.

В результате суд признал законным это решение, но исключил из перечня арестованного имущество банковский счет отца Блиновской.

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