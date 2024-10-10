Сергей Жуков рассказал, какие личные вещи он передал для съемок фильма «Руки Вверх!»

Певец Сергей Жуков признался, что передал для съемок фильма о группе «Руки Вверх!» только свой личный дневник и майку. Об этом он рассказал в беседе с «Пятым каналом».

Он уточнил, что почти все костюмы нашлись у другого бывшего участника коллектива — Алексея Потехина. При этом из костюмов Жукова сохранилась только одна майка. Певец также добавил, что он совершил ошибку, потому что отправил сканировать целиком все фотоальбомы без сортировки.

«Потом получили пленки, перелистываем. Уже электронные в компьютере смотрим и говорим: «Леша, какой адрес у этой фирмы? Надо срочно ехать уничтожать все исходники. Они же все это видели, мы дураки! Зачем мы отдали все? Надо было сначала отсортировать!», — рассказал Жуков.

Он отметил, что поклонники наверняка смогут найти их в интернете, но уточнил, что в фотоальбомах «ничего такого нет».

Накануне Сергей Жуков говорил, что в фильме «Руки Вверх!», который выйдет в прокат 10 октября, раскроют секреты многих песен группы. По его словам, в картине не будет показана вся история коллектива. Вместо этого зрителям покажут «мужскую историю Золушки», сказал Жуков. Он добавил, что посыл фильма заключается в том, что людям не стоит ничего бояться, нужно «творить и верить».

Ранее Сергей Жуков заявил, что находится в процессе похудения 20 лет.