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Стало известно, кто будет вести шоу «УТРО.ТНТ» вместо Хилькевич

Музыкант Лео Канделаки станет новым ведущим программы «УТРО.ТНТ»

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Пресс-служба «УТРО.ТНТ»

Музыкант Лео Канделаки присоединяется к команде ведущих программы «УТРО.ТНТ» с 15 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Экс-участник «Новой Фабрики звезд» заменит на проекте Анну Хилькевич, которая сейчас находится в декретном отпуске. Музыкант уже бывал на программе в качестве гостя, поэтому прежде успел познакомиться с коллегами.

«Я люблю просыпаться рано, поэтому утро — мое любимое время. А со зрителем мне классно быть 24/7 — и в телевизоре, и на радио, и в кино! Я давно работаю ведущим, и очень рад возможности вести утреннее шоу на канале ТНТ», — поделился Канделаки.

Будущая соведущая артиста Ольга Серябкина призналась, что обрадовалась, узнав о пополнении в команде. Она добавила, что наблюдала за музыкантом на шоу «Новая Фабрика звезд». Певица назвала Канделаки интересным и самобытным музыкантом и уверила, что «многие девчонки теперь начнут просыпаться пораньше» именно из-за него.

«У Лео отличная реакция, действительно острое и тонкое чувство юмора и, что немаловажно, он настоящий красавчик», — заявила артистка.

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