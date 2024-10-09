Создатели «Тихого огонька» опубликовали второй альбом спустя два десятилетия

Группа «Високосный год» выпустила второй альбом «Приносящий удачу» спустя 24 года после первого и до сих пор единственного «Который возвращается». Об этом сообщает Telegram-канал VATNIKSTAN.

«Релиз, над которым Калинников работал долгие годы, издан благодаря родным и друзьям артиста. В альбом вошло 14 композиций, среди которых песня «Небо без звезд» — прообраз хита «Тихий огонек» — и две композиции авторства Инны Желанной — «Отражение неба» и «Родная кровь», — сообщает канал.

Уточняется, что в «Приносящем удачу» собраны перезаписанные в профессиональных условиях песни с магнитоальбома 1995 года, альбом составлен также из песен, которые были собраны разрозненных студийных записей периода 1997-2005 годов.

В песнях звучит голос солиста группы, Ильи Калинникова, жизненный путь которого остановила сердечная недостаточность 25 июля 2019 года.

До этого Игорь Бутман запустил новый подкаст о российском джазе.

Ранее Игорь Бутман назвал геройским поступком выступление американца на «Jazzовых сезонах».