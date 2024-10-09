Продюсер раскрыл гонорар Седоковой после объявления о разводе

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что певица Анна Седокова пользуется спросом на корпоративах, несмотря на развод.

Дворцов уточнил, что Седокова очень востребована на частных мероприятиях и ее нередко заказывают. Шоумен назвал артистку эталоном женственности в шоу-бизнесе. По его данным, Седокова зарабатывает около 5 миллионов рублей за корпоратив.

«Я думаю, что ее очень все любят, приглашают с ее хитами, и она прекрасно сольно справляется на мероприятиях, корпоративах. С организаторами всегда она выходит на контакт, поэтому все хотят ее очень часто звать», — поделился продюсер.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отметила, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

По мнению Седоковой, нужно идти дальше и отпустить отношения, которые доставляют больше боли, чем счастья.

Ранее у Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне стресса.