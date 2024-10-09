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Серго из «Кахи» раскрыл свой многомиллионный заработок

Комик Калайджян заявил, что зарабатывает около 4 млн рублей со стендапов

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sergo_artemka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Серго из «Кахи», актер, блогер и комик Артем Калайджян рассказал в YouTube-шоу «За деньги», что получает более 4 миллионов рублей в месяц.

Калайджян уточнил, что зарабатывает около четырех миллионов рублей только со стендапов за месяц. Помимо этого, недавно он ездил в тур, где получил не больше 5 миллионов рублей. Комик уточнил, что ездил на гастроли впервые. Также у артиста есть контракт с телеканалом ТНТ. Он не имеет права раскрывать свой гонорар.

«Самое большое, что мне заплатили в последний раз, — это корпоратив, я там 20 минут выступал со стендапом, заработал 1,5 миллиона рублей», — поделился юморист.

Артем Калайджян начал свой карьерный путь в команде КВН «Южнее некуда», но стал известен благодаря юмористическим роликам на YouTube. В 2012 году комик запустил интернет-сериал под названием «Непосредственно Каха». В 2020 году в прокат вышел одноименный фильм, где блогер выступил актером и сценаристом.

В мае 2023 года Калайджян принял участие в экстремальном реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Ранее назван гонорар Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) на корпоративах.

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