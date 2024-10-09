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Стало известно, сколько миллионов долларов предлагали Уэсту за концерт в Москве

Mash: рэперу Канье Уэсту предложили $8 млн за концерт в Москве

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Ashley Landis/AP

Американскому рэперу Канье Уэсту предлагали $8 млн за концерт в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Уэсту поступало несколько предложений о сотрудничестве из России. Агентство жены Владимира Познера SAV Entertainment готово было заплатить $4 млн рэперу (около 384,4 млн рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Эдуард Ратников из TCI предлагал артисту $3 млн (около 288,3 млн рублей).

Как отмечает Mash, одна из крупнейших промышленных компаний России хотела заплатить $8 млн (около 768,8 млн рублей) за концерт американского рэпера. Сначала певец согласился на предложение, но позже передумал, заявляет издание.

О концерте Канье Уэста заговорили после его приезда в Москву в 2024 году. Он осмотрел две площадки для возможного выступления — «Лужники» и «ВТБ Арену» — и посетил день рождения модельера Гоши Рубчинского.

Первой о приезде Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у музыканта состоится концерт в «Лужниках».

В августе Telegram-канал Baza сообщал, что концерт Уэста в Москве пришлось отложить на неопределенное время.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и Бьянка Цензори могут развестись.

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