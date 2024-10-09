Агутин рассказал о запрете пить алкоголь на выступлениях

Певец Леонид Агутин признался в интервью Роману Костомарову, что перестал быть зависимым от алкоголя.

Агутин отметил, что до сих пор может «прибухнуть», однако это перестало быть нормой жизни. Он назвал это победой. Артист объяснил, что спиртное давало постоянную подпитку эмоций и хорошего настроения. Таким образом он также справлялся с боязнью большого скопления людей.

«В гримерке взял пару стаканов, и как-то оно живее. На съемки пришел — энергию заблуждения где-то надо находить, что ты крутой, что песня у тебя ломовая. Тоже нафигачился и пошел. Глаз блестит, артист клевый!» — вспомнил исполнитель.

Агутин уточнил, что пьяный артист на сцене не заметен только в молодости. По словам певца, с возрастом стало очень хорошо видно, когда он выступает пьяным. Тогда Агутина начало беспокоить, что он постоянно употреблял спиртное. Поэтому артист принял решение постепенно отказаться от алкоголя. Сначала он перестал пить в туре, потом на съемках, а затем везде, где речь шла о его работе.

По словам Агутина, постепенно у него начали пропадать в городах друзья, с которыми он пил. Артист объяснил, что перестал быть интересен таким людям, когда отказался от алкоголя.

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