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Агутин вспомнил, как у него оторвался тромб: «Отлетел бы сразу»

Певец Агутин рассказал, что врачи случайно обнаружили у него тромб в ноге

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певец Леонид Агутин рассказал в интервью с Романом Костомаровым, что у него были серьезные проблемы с тромбом.

Агутин отметил, что проблемы со здоровьем начались после перенесенного коронавируса. Артист предположил, что его состояние могло ухудшиться якобы из-за вакцинации.

«Я грешу на вакцинацию, честно говоря. Потому что тромбообразование началось тогда», — поделился певец.

Агутин объяснил, что его удивило появление тромба, так как он ведет здоровый образ жизни. По словам певца, он занимается спортом, «питается как кролик», пьет много воды и часто ходит.

Агутин вспомнил, как потянул ногу на съемках. После работы он почувствовал, что не может идти из-за боли, поэтому обратился в больницу.

«А я ходил ко врачу, но другие процедуры делал. Тоже по ногам, но другие вопросы. У меня была шпора. Мне делали ударно-волновую терапию. Слава богу, на другой ноге. Если бы на той же, где делали ударно-волновую, я бы отлетел сразу. Прямо на этой процедуре», — рассказал исполнитель.

Агутин попросил врача сделать ему новокаиновую блокаду, чтобы он мог работать. Медик решил проконсультироваться с коллегой. УЗИ показало, что у певца оторвался тромб, поэтому ему потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Музыканту сразу сделали операцию.

Агутин признался, он до сих пор не понимает, как с его образом жизни образовался тромб.

Ранее состояние матери Леонида Агутина ухудшилось.

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