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Стас Пьеха рассказал о депрессии из-за коронавируса

Певец Стас Пьеха признался, что столкнулся с депрессией после коронавируса

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Личный архив

Певец Стас Пьеха признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что столкнулся с депрессией.

Пьеха рассказал, что упадническое состояние появилось у него после того, как он переболел коронавирусом. Артист отметил, что проходит амбулаторное лечение в группах, чтобы справиться с депрессией.

«Ты понимаешь, что ты не один, кому плохо», — рассказал исполнитель.

В 2019 году певец признался, что перенес инфаркт в 34 года. По его словам, он попал в больницу после употребления различных медикаментов, алкоголя и «всякого разного». Артист рассказал, что это произошло во время гастролей — он поставил себе капельницу, которая должна была убрать побочные эффекты от принятия веществ, но ему стало только хуже. После этого случая Пьеха начал бороться с зависимостями и вести здоровый образ жизни.

В 2023 году Пьеха оказался в кардиореанимации. Пьехе стало плохо в ночь на 11 июня, появились боли в сердце, и его доставили в Боткинскую больницу. Исполнитель прошел полное обследование и сообщил поклонникам, что выявили некоторые моменты «по мелочам», но беспокоиться не о чем.

Ранее Стас Пьеха опубликовал фото под капельницей.

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