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«Би-2» отказались от товарного знака в России

Бренд «Би-2» потерял правообладателей в России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Группа «Би-2» отказалась от правовой охраны своего товарного знака в России. Об этом сказано на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Правообладатель подал заявление об аннулировании прав 26 февраля 2024 года, и в конце февраля правовая охрана была прекращена.

По данным Telegram-канала Mash, обладательницей прав на товарный знак была Мария Крутова, которая представлялась как пресс-секретарь коллектива. Шура и Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) решили перерегистрировать товарный знак на женщину после того, как уехали из России. Крутова же решила отказаться от юридической защиты товарного знака после того, как Би-2» задержали в Таиланде.

25 января в Таиланде задержали участников группы «Би-2». Власти приняли соответствующее решение в связи с проведением концертов музыкального коллектива в Паттайе и провинции Пхукет. Как выяснилось, у артистов не было разрешения на работу. 1 февраля группа «Би-2» прибыла в Израиль после задержания и последующей депортации из Таиланда.

После этого солист группы «Би-2» Егор Бортник признавался, что сейчас коллектив испытает финансовые трудности из-за эмиграции из России.

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