В Подмосковье отменили концерт Лолиты по просьбе семей участников СВО

В подмосковном городе Раменское отменили концерт певицы Лолиты Милявской после череды обращений активистов. Об этом сообщает 360.ru.

Как утверждает издание, причиной отмены стали обращения от «патриотических активистов и семей участников СВО», напомнивших об участии артистки в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.

Мероприятие должно было состояться 17 октября во Дворце Культуры «Сатурн». На сайте площадки подтвердили, что концерт Лолиты отменен.

До этого сайт MSK1.ru публиковал документ, подписанный заместителем главы Раменского округа Залимханом Гаджиевым. В нем было сказано, что власти города решили отменить выступления Милявской из-за «социальной напряженности». При этом издание не гарантировало подлинность документа.

«Я уже и забыла, у меня столько гастролей. Даже нет сил вспоминать про какого-то мужика из Раменского», — также комментировала ситуацию Милявская сайту.

В конце сентября калужский минкульт заступился за Лолиту Милявскую. В пресс-службе ведомства заявляли, что нет причин отменять концерт певицы в Калуге, поскольку артистка не входит в реестр иноагентов. А также она неоднократно выступала со своей активной гражданской позицией по присоединению Крыма и поддерживала СВО.

Ранее стало известно, что Ирина Понаровская отменила концерт в Петербурге после трагедии с сыном.