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Аль Пачино рассказал, что едва остался жив после обморока

Актер Аль Пачино вспомнил, что у него остановилось сердце на фоне болезни

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FS/Global Look Press

Актер Аль Пачино рассказал, что чудом остался жив, когда болел коронавирусной инфекцией в 2020 году. Об этом он сообщил в интервью New York Times.

Звезда «Крестного отца» подчеркнул, что заболел вирусом еще до появления вакцины. У него был сильный жар и обезвоживание, но актер лечился дома. Однако однажды актер потерял сознание, ему вызвали скорую. Прибывшие на место медики заявили, что сердце Аль Пачино не работало на протяжении нескольких минут.

«У меня пропал пульс. <…> То, что я увидел, открыв глаза, было довольно шокирующим. Все были рядом со мной и говорили: «Он вернулся. Он здесь», — вспомнил актер.

Аль Пачино признался, что, находясь без сознания, «не видел белого света или чего-либо еще». Он считает, что по ту сторону «ничего нет». Также актер добавил, что пережитое его ничуть не изменило.

16 июня 2023 года 84-летний Аль Пачино снова стал отцом. У него родился четвертый ребенок от молодой экс-возлюбленной Нур Альфаллы.

У Аль Пачино, который никогда не был женат, также есть 35-летняя дочь Джулия Мария от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант и двойняшки — 24-летние Антон Джеймс и Оливия Роуз — от актрисы Беверли Д'Анджело.

Ранее Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной.

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