Ксения Бородина задумалась о свадьбе

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в беседе с mk.ru, что она и возлюбленный Николай Сердюков задумались о свадьбе.

Бородина уточнила, что бракосочетание только в планах.

«Но мы вам всем еще сообщим, не переживайте. Вы что-то торопитесь вперед нас», — поделилась телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

3 октября Бородина сообщила, что Курбан Омаров забирал к себе Теону максимум пять раз за год. Знаменитость отметила, что дочь нуждается в обоих родителях, однако «не всем это понятно». Телеведущая добавила, что не общается с Омаровым. Единственное, что ее связывает с экс-супругом, — общий ребенок.

Одна из поклонниц призналась, что хотела бы увидеть воссоединение Бородиной и Омарова, так как они красивая пара. Телеведущая назвала ее желание глупым. Она рассказала, что последние годы была очень несчастна в браке с бизнесменом.

Ранее Ксения Бородина похвасталась дорогим подарком от возлюбленного.